国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及六个半月高点，受供应减少支撑

路透新加坡11月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第六日上升，触及六个半月高点每吨108.98美元，受需求支撑，此外12月从欧洲和地中海运往亚洲的船货减少也支撑油价。

韩国LG化学 求购12月下半月装运的石脑油，但招标结果尚不清楚。

交易员表示，价格已上升，任何达成的交易，价格都将高于Lotte Chemical在11月2日支付的价格，当时成本加运费价格较日本报价每吨贴水1美元。

“天气在变化，西方冬季来临。这可能导致从西方发往亚洲的船货被推迟，”一位驻新加坡的交易员指出，价格已因船货减少而上升。

另一方面，以石脑油为燃料的裂解装置的开工率大多处于高位，即便不是达到最大产能。

有期合约谈判：阿布扎比国家石油公司(ADNOC)求售2016年交付的四个级别的石脑油，离岸价较公司自己的价格公式每吨升水12-16美元。

买家已在周二提交购买意向，正在等该供应商的回复。

汽油招标：Saigon Petro已购买1万吨95号汽油，船期为12月8-10日。

目前还不清楚结果，但交易员预计，离岸价较新加坡报价每桶升水约40美分。

业内高管和分析师表示，2016年亚洲炼油利润率将表现强劲，但不太可能回升至今年稍早触及的高点，因原油价格已开始回升。

能源咨询公司FGE预计，2016年新加坡综合炼制利润平均在每桶6.40美元，较今年预期的平均水平每桶7.20美元下跌80美分。(完)

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