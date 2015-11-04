国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因取暖油需求高峰将至

路透新加坡11月4日 - 亚洲航煤现货价差周三上升，业内消息人士称，取暖油需求高峰将至，届时炼厂将增加煤油生产，同时减少航煤生产。

路透数据显示，航煤现货价差上涨21美分至较新加坡报价每桶升水3美分。

消息人士还说，海湾地区Emarat的现货需求也支撑了市场人气。

消息人士说，越南Saigon Petro买入三船各为1万吨的含硫500ppm柴油，船期为12月。

业内高管和分析师表示，2016年亚洲炼油利润率将表现强劲，但不太可能回升至今年稍早触及的高点，因原油价格已开始回升。

分析师说，尽管成品油市场供应过剩，但亚洲最大汽油消费国--中国和印度的汽油需求呈两位数增长，这使汽油仍为亮点，因此炼油利润率可能受到支撑。

业内高管称，拖累亚洲炼油利润率的主要因素可能是柴油需求放缓，以及中东大型炼厂的柴油供应增加。

Emarat求购6万吨航煤，12月5-6日运至杰贝阿里港(Jebel Ali)。招标结束于11月10日，有效期至11月12日。

新加坡现货市场有两笔航煤交易达成，没有柴油交易达成。

道达尔向中国石油出售20万桶11月26-30日装运的航煤，售价与11月23-27日新加坡平均报价持平。

新加坡贸易商兴隆向BP购买了10万桶11月24-28日装运的航煤，购买价与11月23-27日新加坡平均报价持平。(完)

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