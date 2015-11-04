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货币新闻 | 2015年 11月 4日 星期三 22:04 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类型船舶运费均下滑

路透11月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因各类型船舶运费均下滑。

乾散货运价指数下跌23点，或3.38%，报657点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌56点，或5.1%，报1,043点。日均获利降480美元，报7,638美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑17点，或2.6%，报636 点。日均获利跌137美元，至5,085美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌6点，至333点，超灵便型船指数 下跌13点，报596点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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