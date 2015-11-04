欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至10周高位，因英国服务业迅速增长

路透伦敦11月4日 - 英镑贸易加权指数周三触及10周高位，此前公布的数据显示，在英国经济中占主导地位的服务业在10月的增速快于预期，支撑了第四季经济增长加快的预期。

英国10月服务业采购经理人指数(PMI)从9月的28个月低点53.3上升至54.9，且高于路透调查显示分析师预期的54.5。本周稍早的公布的制造业和建筑业PMI数据也都表现强劲。

数据公司Markit表示，其调查显示英国第四季初整体经济成长加速，较前季成长0.6%，7-9月经济增速放缓至0.5%。

英镑兑欧元 升至0.70675英镑，为8月中来最高，今日升约0.5%。英镑兑欧元上涨扶助英镑贸易加权指数 升至10月高位93.7。

英镑兑美元 跌至1.5375美元，美国服务业数据强劲，提振美元走高。

交易员表示本周对英镑来说主要的焦点是“超级星期四”，届时英国央行将公布季度通胀报告和利率会议决定，还有货币政策委员会(MPC)最近一次会议的会议记录。