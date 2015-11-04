南非汇市：兰特兑美元降至一个月低位，因叶伦升息言论提振美元

路透约翰内斯堡11月4日 - 南非兰特兑美元周三下跌逾1.5%，因此前美联储主席叶伦称美国经济“表现良好”，可能为12月升息提供依据，她的讲话提振美元上涨。

1605 GMT，兰特兑美元 大跌1.51%，报13.9435兰特，而美元触及两个半月高位，周五出炉的美国非农就业报告预料将巩固对美联储将在12月升息的预期。

兰特开盘下跌，延续上日跌势，因调查显示南非10月民间部门采购经理人指数(PMI)降至15个月低位，令本已低迷的南非经济前景进一步恶化。(完)

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