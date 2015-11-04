欧洲股市：收涨但从高位回落，因美联储主席叶伦称12月可能升息

* FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，德股DAX指数跌1%

* 大众汽车和保时捷急跌逾8%

* 矿业股攀升，由嘉能可领涨

路透米兰11月4日 - 欧洲股市周三收高，但脱离日内高位，此前美联储主席叶伦称存在12月升息的可能性，而德国股市表现落后，因大众汽车排放丑闻波及的范围扩大。

FTSEurofirst 300指数 上涨0.46%，此前升最多1.1%，受助于欧洲央行官员在最近的讲话中承诺，必要时将会扩大刺激计划，而德股DAX指数则下滑0.97%。

在美国公布强劲的服务业数据后，美联储主席叶伦在国会作证时表示，美国经济表现良好，一旦美联储开始升息，将采取循序渐进的方式。

在欧洲企业季报开锣至今，有55%的STOXX Europe 600指数成份股公布了业绩，其中49%的业绩好于或符合预期，51%的业绩不及预期。

在周二欧股收盘后，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且能够在必要时采取行动。

大众汽车 劲跌9.5%，此前大众称又发现有80万辆汽车的二氧化碳排放数据存在“矛盾”。大众汽车的大股东保时捷 股价急跌8%，此前保时捷警告称，大众汽车最新的发现可能进一步拖累保时捷的业绩。

STOXX 600汽车和零配件股指数 急跌2.2%，跌幅居前。

基本资源股 上涨1.6%，是升幅最大的板块，因铜价上涨和市场认为中国国家主席习近平发表的讲话对中国经济有利。

嘉能可 劲升5.3%，是升幅最大的个股，此前该公司称，得益于资产出售，其减债和提升流动性的计划仍在如期进行，公司还计划加大削减铜产量的力度，以扶助推高铜价。