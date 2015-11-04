芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因现货供应紧张和出口需求良好

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透芝加哥11月4日 - 美国大豆期货周三上涨，交易商称，因现货市场供应紧张，且出口需求良好。
豆粕和豆油期货也收涨，CBOT-12月豆油 触及10月26日来最高。
美国中西部附近的大豆加工厂的大豆现货基差在周一早间攀升，因交易员试图鼓励农户卖出大豆。在收割期间，美国国内的大豆销售速度较平常放慢。
分析师预计，周四早上公布的美国农业部报告将显示，最新一周大豆出口销售介乎140-180万吨。
大豆市场涨幅受限，因供应充足和美国丰收。指标CBOT-1月大豆期货合约 收位低于日内高位，此前该合约失守在10日和50日移动均线的支撑位。
1月大豆期货合约 收升5美分，报每蒲式耳8.84美元。
1月豆粕合约 收涨0.7美元，报每短吨301.0美元。1月豆油合约 涨0.33美分，报28.78美分。
今日CBOT大豆预估成交量为131,674口，豆粕为70,412口，豆油为140,189口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)