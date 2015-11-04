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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因现货供应紧张和出口需求良好

路透芝加哥11月4日 - 美国大豆期货周三上涨，交易商称，因现货市场供应紧张，且出口需求良好。

豆粕和豆油期货也收涨，CBOT-12月豆油 触及10月26日来最高。

美国中西部附近的大豆加工厂的大豆现货基差在周一早间攀升，因交易员试图鼓励农户卖出大豆。在收割期间，美国国内的大豆销售速度较平常放慢。

分析师预计，周四早上公布的美国农业部报告将显示，最新一周大豆出口销售介乎140-180万吨。

大豆市场涨幅受限，因供应充足和美国丰收。指标CBOT-1月大豆期货合约 收位低于日内高位，此前该合约失守在10日和50日移动均线的支撑位。

1月大豆期货合约 收升5美分，报每蒲式耳8.84美元。

1月豆粕合约 收涨0.7美元，报每短吨301.0美元。1月豆油合约 涨0.33美分，报28.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为131,674口，豆粕为70,412口，豆油为140,189口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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