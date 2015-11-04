芝加哥期市：小麦期货收高逾2%，因技术性买盘和套利交易

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨逾2%，交易商说，受助于技术性买盘和市场之间的套利交易。
近月CBOT-12月小麦 相对于CBOT远月小麦合约、堪萨斯城期货交易所硬红冬麦<0#KW:>和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货<0#1MWE:>上扬，受助于美国可交付级别的软红冬麦供应紧张。
止损买单被触动，因CBOT-12月小麦升穿位于100日和200日移动均线和上周高位5.23-1/2美元的阻力位。
不过，CBOT-12月小麦合约收位低于10月7日高位5.31-1/2美元，收报5.26-1/4美元，上升9-3/4美分。
全球小麦供应充足向市场施压，但交易商关注美国大平原小麦种植带南部部份地区和黑海地区天气乾燥，可能使当地2016/17年的小麦生长面临压力。
今日CBOT小麦期货预估成交量为185,689口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)