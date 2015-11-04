版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 05:43 BJT

芝加哥期市：小麦期货收高逾2%，因技术性买盘和套利交易

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨逾2%，交易商说，受助于技术性买盘和市场之间的套利交易。

近月CBOT-12月小麦 相对于CBOT远月小麦合约、堪萨斯城期货交易所硬红冬麦<0#KW:>和明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货<0#1MWE:>上扬，受助于美国可交付级别的软红冬麦供应紧张。

止损买单被触动，因CBOT-12月小麦升穿位于100日和200日移动均线和上周高位5.23-1/2美元的阻力位。

不过，CBOT-12月小麦合约收位低于10月7日高位5.31-1/2美元，收报5.26-1/4美元，上升9-3/4美分。

全球小麦供应充足向市场施压，但交易商关注美国大平原小麦种植带南部部份地区和黑海地区天气乾燥，可能使当地2016/17年的小麦生长面临压力。

今日CBOT小麦期货预估成交量为185,689口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐