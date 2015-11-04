全球金市：金价跌至一个月低位，因美元走高和叶伦称12月可能升息

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 金价连跌第六日，至一个月低点
* 美联储主席叶伦称12月升息是可能的
* 纽约联储总裁杜德利称存在12月升息的可能性
路透纽约/伦敦11月4日 - 金价周三跌至一个月低位，连跌第六日，因美元飙升至三个月高位，此前美联储主席叶伦的言论提振市场对12月加息的预期。
在上周美联储政策会议后，叶伦首次公开发表讲话，她指出存在12月“升息”的可能性。
之后，纽约联储总裁杜德利向记者表示，同意叶伦所说的存在12月升息的可能性。
现货金 最多下跌1%，至每盎司1,106美元，此为10月2日来最低，在2020 GMT，下跌0.8%，至1,108.10美元。
美国12月期金 收跌0.7%，报每盎司1,106.20美元。
“黄金下跌的主要原因是，更多的市场参与者现认为美联储将在今年开始升息，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
美股下跌，没有跟随欧亚股市的涨势，且在叶伦讲话后扩大跌幅。美元指数 上扬0.9%，扩大稍早因美国民间就业岗位增长高于预期所带动的涨幅。
原油和其他商品市场下跌，且追踪19种商品走势的汤森路透核心商品指数 下挫1.7%。
自美联储在10月28日的政策会议上保留了12月升息的可能性后，金价在过去六个交易日累计下跌5%。
交易商等待本周稍后出炉的美国非农就业报告。
现货银 跌1.4%，报每盎司15.05美元。现货铂金 下跌0.9%，报每盎司951美元。现货钯金 大跌2.1%，报每盎司627.75美元。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)