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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 05:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.28%，Nasdaq指数小跌0.05%

路透纽约11月4日 - 美国股市周三收低，在近期上涨后回落，因能源股走低，另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦指出存在12月升息的可能性，使投资者越发谨慎。

道琼工业指数 收低50.57点，或0.28%，报17,867.58点。标准普尔500指数 收跌7.48点，或0.35%，报2,102.31点。Nasdaq综合指数 小幅下跌2.65点，或0.05%，报5,142.48点。(完)

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