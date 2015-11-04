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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 05:22 BJT

美股盘后：高通公布业绩后股价下挫3%

路透11月4日 - 芯片制造商高通 周三在美股盘后交易中下挫3%，此前该公司公布季度业绩。

高通公布第四季度盈利骤降44%，受累于公司面临激烈的竞争，且在中国达成新的技术授权协议的时间长于预期。

高通在截至9月27日第四季净利下降至10.6亿美元，或每股收益0.67美元，上年同期分别为18.9亿美元或1.11美元。

季度营收大跌18.5%，至54.6亿美元。(完)

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