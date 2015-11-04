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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 06:12 BJT

《日本重要政经日程》--11月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    0120 - 三个月期贴现国库券标售
    
    0130 - 10年期公债标售
    
    0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
    
    0400 - 三菱商事 公布业绩
    
    0430 - 伊藤忠商事 公布业绩
    
    0530 - 丸红 公布业绩
    
    0600 - 丰田汽车 公布业绩
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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