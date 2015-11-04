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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 06:36 BJT

加拿大股市：收跌，受油价下跌与美联储升息前景压抑

路透多伦多11月4日 - 加拿大主要股指周三下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦 的评论为美国12月升息的可能性提供支撑，令股市与大宗商品价格承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌48.49点，或0.35%，报 13,661.82点，其中资源股受创最为严重。

材料类指数下跌1.4%，能源类指数跌0.6%，现货金 滑落至一个月低点，原油 下挫4%。

制药商Valeant Pharmaceuticals International 重挫5.1%至121.20加元，因美国参议院小组对药品定价展开调查，此一问题令Valeant受到密切检视。

下跌与上涨股之比为1.54比1。(完)

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