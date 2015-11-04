日韩经济指标预测--11月5日-11月12日****

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月5日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,632 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,249 11月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 9月 -- -0.6 领先指标 -- -1.5 11月9日当周 11月8日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 10月 -- 12,489 11月9日(一) 0130 日本加班工资(较上年同期) 9月 -- +1.5% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 10月 -- -1.9% 进口物价(较上年同期) -- -13.0% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 10月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 9月 -- 盈余16,531 11月10日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.5 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正7 11月11日(三) 0300 韩国L货供额 11月 -- +8.9% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 10月 -- -0.5% (较上年同期) -- -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 9月 -- -5.7% (较上年同期) -- -3.5% 11月12日(四) -- 韩国央行利率决议 11月 -- 1.50% (完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)