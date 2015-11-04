《美国重要政经日程》--11月5日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周请领失业金人数；公布第三季非农生产力以及劳工成本初值
1330 - 美国农业部(USDA)公布一周出口销售报告
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 美国农业部公布月度牲畜和肉类贸易数据
1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；宣布52周期国库券标售
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130- 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)