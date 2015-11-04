版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 06:38 BJT

《美国重要政经日程》--11月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周请领失业金人数；公布第三季非农生产力以及劳工成本初值

1330 - 美国农业部(USDA)公布一周出口销售报告

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 美国农业部公布月度牲畜和肉类贸易数据

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售；宣布52周期国库券标售

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130- 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐