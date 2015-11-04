美国股市：能源类股引领大盘小幅收低，叶伦预示12月升息仍有可能

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 美国10月民间就业岗位增幅高于预期
* 时代华纳发布疲弱财测后下跌
* 能源类股指数结束五日连涨走势
* 道指下跌0.3%，标普与Nasdaq指数分别收低0.4%和0.1%
路透11月4日 - 美国股市周三在能源类股跌势跌势引领下小幅收低，逆转近期涨势；美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的言论预示12月可能升息，加剧投资者谨慎情绪。
标准普尔能源类股指数 下跌1.0%，终止了连涨五日的势头。雪佛龙(Chevron) 下挫1.4%报96.77美元，艾克森美孚 (Exxon Mobil) 收低1.0%。
叶伦表示，仍存在12月升息的可能性。这一表态促使投资者认为12月升息的可能性超过60%，从而加剧了市场跌势。而纽约联邦储备银行总裁杜德利稍晚称，他“完全赞同”叶伦的看法。
然而，在升息环境中倾向于走软的标普公共事业类股指数 却上升0.4%，为今日表现最好的板块。
JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示，市场在大涨后进入盘整。
“过去五周内的涨势强劲，现在应该是歇口气的时候了，”O' Rourke指出。
道琼工业指数 收低50.57点或0.28%，报17,867.58；标准普尔500指数 下滑7.48点或0.35%，收于2,102.31点；Nasdaq指数 微跌2.65点或0.05%，至5,142.48点。
美联储上周发布的声明暗示可能在12月加息，但围绕央行何时会采取行动的争论不断，增加了市场的不确定性。此后股市走升。
“的确是这种不确定性(推动股市上涨)，也就是投资者不知道应该为升息叫好还是担忧，”Bolton Global资产管理公司的首席技术策略师Bruce Zaro表示。
周三出炉的多项数据暗示，经济强健程度足以支持美联储结束近零的利率环境。
民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示，美国10月民间就业岗位增幅保持稳定；而美国供应管理协会(ISM)公布的数据则显示，新订单跳增推动10月服务业活动升温。美国周五还将发布最受关注的非农就业报告。
时代华纳 大跌6.6%至72.20美元，对标普500指数构成最大拖累。此前该公司表示，对其“关键的”国内娱乐网络的评级降幅超出预估。而21世纪福斯(福克斯) 股价亦下挫5.2%至29.65美元，此前该公司发布低于预期的季度营收。
迪士尼(Disney) 、维亚康母(Viacom) 和Discovery 等其他媒体类股亦收低。
美国健康保险商亦下滑，UnitedHealth 收低2.6%至114.64，对道指造成最大拖累。
Groupon 重挫26.3%至2.97美元，因该公司预期第四季与2016年度营收疲弱。
纽约证交所涨跌股分别为1,214和1,849只，比率为1:1.52；Nasdaq市场涨跌股分别为1,362和1,398只，比率为1:1.03。
有16只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低。有69只Nasdaq指数成份股触及52周新高，43只触及新低。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)