美股业绩：Facebook第三季营收获利均优于预期，盘后股价站上历史新高

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透旧金山11月4日 - 全球最大社交网络Facebook Inc 公布季度营收跳增40.5%，表现意外强劲，因新广告服务与移动应用程式(程序)提振广告销售。
Facebook周三盘后股价大涨约5%，至历史高位109.34美元，之后涨幅缩减至2%左右。Facebook稍早收报103.94美元。
尽管Facebook的Messenger、WhatsApp应用程式及虚拟现实业务Oculus的支出增加，但其第三季获利亦好于华尔街平均预估。
广告营收增长45.4%至43亿美元，移动广告收入占整体营收的78%，高于上年同期的66%。
Facebook的普及率持续扩张，截至9月30日止，每月活跃用户达15.5亿人，较上年同期增长14%。其中有13.9亿用户透过移动装置使用其服务。
Facebook第三季营收从上年同期的32亿美元，跳升至45亿美元。根据I/B/E/S汤森路透，分析师预估为43.7亿美元。
可归属股东的净利也由8.02亿美元或每股0.30美元，上升至8.91亿美元或每股0.31美元。
扣除项目后的每股盈余(EPS)为0.57美元，优于分析师预估的0.52美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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