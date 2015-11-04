澳新经济指标预测--11月5日-11月12日****

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月2日当周 11月5日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 11月6日(五) 暂无重要数据公布 11月9日当周 11月9日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 10月 -- -2.7% 网络招聘广告 -- +4.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- +0.9% (较上年同期) -- +6.1% 11月10日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 10月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资 9月 -- +2.9% 投资性房屋融资 -- -0.4% 11月10-11日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +4.2% 11月11日(三) 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 10月 -- 55.4 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.5% 11月12日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 减少0.51 全职就业人数(万人) -- 减少1.39 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 6.2% (完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)