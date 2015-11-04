《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.40 +1.96 +2.35 4352605
京东 29.27 -0.10 -0.34 7948026
新浪 50.63 +0.15 +0.30 1251033
搜狐 52.90 +0.91 +1.75 364862
网易 146.59 +3.99 +2.80 770504
百度 197.92 +5.42 +2.82 4718010
台湾
台湾积体电路 23.55 +0.78 +3.43 3042693
联电 1.99 +0.06 +3.11 195923
日月光 5.90 +0.09 +1.55 230532
矽品精密 6.94 +0.12 +1.76 475798
和信超媒体 0.54 +0.01 +1.70 150710
友达 2.97 -0.01 -0.34 785527
中华电信 30.88 -0.16 -0.52 50695
台湾国际航电 36.62 +0.69 +1.92 1714418
香港
中国移动 61.41 +0.85 +1.40 189646
中国联通 12.22 -0.08 -0.65 177587
中国电信 52.99 +0.41 +0.78 5819
中芯国际 4.72 +0.05 +1.07 22015
电讯盈科 5.60 +0.10 +2.13 401
(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)