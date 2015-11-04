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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.40 +1.96 +2.35 4352605

京东 29.27 -0.10 -0.34 7948026

新浪 50.63 +0.15 +0.30 1251033

搜狐 52.90 +0.91 +1.75 364862

网易 146.59 +3.99 +2.80 770504

百度 197.92 +5.42 +2.82 4718010

台湾

台湾积体电路 23.55 +0.78 +3.43 3042693

联电 1.99 +0.06 +3.11 195923

日月光 5.90 +0.09 +1.55 230532

矽品精密 6.94 +0.12 +1.76 475798

和信超媒体 0.54 +0.01 +1.70 150710

友达 2.97 -0.01 -0.34 785527

中华电信 30.88 -0.16 -0.52 50695

台湾国际航电 36.62 +0.69 +1.92 1714418

香港

中国移动 61.41 +0.85 +1.40 189646

中国联通 12.22 -0.08 -0.65 177587

中国电信 52.99 +0.41 +0.78 5819

中芯国际 4.72 +0.05 +1.07 22015

电讯盈科 5.60 +0.10 +2.13 401

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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