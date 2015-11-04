美国与加拿大经济指标预测--11月5日-11月12日****

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月2日当周
11月5日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 10月31日当周 26.2 26.0
四周均值(万人) -- 25.925
续请失业金人数(万人) 10月24日当周 214.4 214.4
1330 美国劳工成本 第三季初值 +2.3% -1.4%
非农生产力环比年率 -0.2% +3.3%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 63.3
经季节调整的PMI 54.0 53.7
11月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增18.0 增14.2
民间就业岗位(万个) 增16.5 增11.8
制造业就业岗位(万个) 减0.5 减0.9
政府部门就业岗位(万个) -- 增2.4
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.4%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +1.3% -3.7%
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加1.0 增加1.21
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 65.85% 65.9%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加175.0 增加160.2
11月9日当周
11月9日(一)
1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 23.07
1500 美国就业趋势指数 11月 -- 128.8
11月10日(二)
1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 96.1
1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.1%
出口物价(较前月) -0.1% -0.7%
1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 +0.1% +0.1%
趸售销售(较前月) -- -1.0%
11月11日(三)
1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4
1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0
11月12日(四)
1330 加拿大新屋价格指数 9月 -- +0.3%
1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 -- 537
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余910
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 于春红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)