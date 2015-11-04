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市场报道 | 2015年 11月 5日 星期四 07:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月5日-11月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月2日当周

11月5日(四)

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 10月31日当周 26.2 26.0

四周均值(万人) -- 25.925

续请失业金人数(万人) 10月24日当周 214.4 214.4

1330 美国劳工成本 第三季初值 +2.3% -1.4%

非农生产力环比年率 -0.2% +3.3%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 63.3

经季节调整的PMI 54.0 53.7

11月6日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增18.0 增14.2

　　民间就业岗位(万个) 增16.5 增11.8

　　制造业就业岗位(万个) 减0.5 减0.9

　　政府部门就业岗位(万个) -- 增2.4

　　失业率 5.1% 5.1%

　　平均时薪(较前月) +0.2% 持平

　　每周平均工时 34.5 34.5

　　 劳动力就业参与率 -- 62.4%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 +1.3% -3.7%

1330 加拿大就业岗位变动(万人) 10月 增加1.0 增加1.21

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 65.85% 65.9%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加175.0 增加160.2

11月9日当周

11月9日(一)

1315 加拿大房屋开工(万户) 10月 -- 23.07

1500 美国就业趋势指数 11月 -- 128.8

11月10日(二)

1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 10月 -- 96.1

1330 美国进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.1%

出口物价(较前月) -0.1% -0.7%

1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 9月 +0.1% +0.1%

趸售销售(较前月) -- -1.0%

11月11日(三)

1600 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 51.4

1600 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 11月 -- 54.0

11月12日(四)

1330 加拿大新屋价格指数 9月 -- +0.3%

1500 美国JOLTS职位空缺(万个) 9月 -- 537

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 -- 盈余910

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 于春红)

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