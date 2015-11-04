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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 07:22 BJT

《全球汇市》美元受追捧，美联储明确传达12月升息可能

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0861 1.0862 -0.01 -10.22 1.2097

美元/日圆 121.52 121.53 -0.01 1.72 119.68

欧元/日圆 131.98 132.02 -0.03 -9.12 144.78

美元/瑞郎 0.9928 0.9928 0.00 -0.13 0.9941

英镑/美元 1.5385 1.5382 0.02 -1.21 1.5573

美元/加元 1.3151 1.3145 0.05 13.20 1.1618

澳元/美元 0.7138 0.7146 -0.11 -12.61 0.8168

新西兰元/美元 0.6592 0.6587 0.08 -15.45 0.7797

澳元/日圆 86.740 86.850 -0.13 -11.25 97.750

新西兰元/日圆 80.110 80.050 0.07 -14.32 93.310

英镑/日圆 186.96 186.94 0.01 0.60 186.38

澳元/新西兰元 1.0820 1.0827 -0.06 3.35 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/李爽/刘秀红/陈宗琦；审校 孙茉莉/龚芳/张若琪/徐文焰)

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