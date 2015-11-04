EIA库存周报：美国上周原油库存连六周增加，进口降至1991年以来最低

路透纽约11月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第六周增加，因国内产量增多，大幅抵消了进口降至1991年以来最低水平的影响。

10月30日止当周原油库存 增加280万桶，与路透访问的分析师预期一致。

上周美国原油日进口量 下降8.9万桶至640万桶，创1991年以来最低。

原油日产量增加4.8万桶至916万桶，为10月2日以来最高。

“报告中继续令人称奇的是，尽管活跃钻机数量在不断减少，但国内产量仍小幅增长，”纽约对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。

石油服务公司Baker Hughes称，10月30日止当周美国活跃钻机总数减少16座至578座，创2010年6月以来最低。

美国原油期货 在EIA报告公布前已然下跌约1%，公布后延续跌势，收盘时跌3.3%或1.58美元至每桶46.32美元。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 下降21.2万桶。

炼厂原油日加工量 增加2.1万桶，炼厂产能利用率 增加1.1个百分点至88.7%。