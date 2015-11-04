EIA库存周报：美国上周原油库存连六周增加，进口降至1991年以来最低

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约11月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存连续第六周增加，因国内产量增多，大幅抵消了进口降至1991年以来最低水平的影响。
10月30日止当周原油库存 增加280万桶，与路透访问的分析师预期一致。
上周美国原油日进口量 下降8.9万桶至640万桶，创1991年以来最低。
原油日产量增加4.8万桶至916万桶，为10月2日以来最高。
“报告中继续令人称奇的是，尽管活跃钻机数量在不断减少，但国内产量仍小幅增长，”纽约对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff称。
石油服务公司Baker Hughes称，10月30日止当周美国活跃钻机总数减少16座至578座，创2010年6月以来最低。
美国原油期货 在EIA报告公布前已然下跌约1%，公布后延续跌势，收盘时跌3.3%或1.58美元至每桶46.32美元。
EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 下降21.2万桶。
炼厂原油日加工量 增加2.1万桶，炼厂产能利用率 增加1.1个百分点至88.7%。
EIA数据显示，汽油库存 减少330万桶，分析师此前预期减少100万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 下降130万桶，此前预期为下降180万桶。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)