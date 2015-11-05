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亚洲 | 2015年 11月 6日 星期五 07:02 BJT

****日韩经济指标预测--11月6日-11月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
        
    11月2日当周
    
    11月5日(四)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --     买超4,632
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     买超3,249        
    
    11月6日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          9月         --          -0.6
             领先指标                                              --          -1.5 
    
    11月9日当周
    
    11月8日(日)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         10月         --         12,489    
    
    11月9日(一)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                      9月         --          +1.5%   
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     10月         --          -1.9%
             进口物价(较上年同期)                                  --         -13.0%    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 10月         --          +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              9月         --     盈余16,531    
    
    11月10日(二) 
    0500 日本服务业景气判断指数                       10月         --           47.5   
    2300 韩国失业率                                   10月         --           3.5% 
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数           11月         --            正7    
    
    11月11日(三)
    0300 韩国L货供额            　　　　              11月         --          +8.9%    
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)           10月         --          -0.5%
                                   (较上年同期)                    --          -3.9%    
    2350 日本机械订单(较前月)                          9月         --          -5.7%
                     (较上年同期)                                  --          -3.5%
    
    11月12日(四)    
     --  韩国央行利率决议                             11月         --          1.50% 
    
    11月13日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --          38.70
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        11月         --          42.20       
    0430 日本工业生产                            9月修正值         --          +1.0%
    0430 日本产能利用率指数(较前月)                    9月         --          -0.9% (完)

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