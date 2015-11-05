美国债市：两年期公债标售得标利率为五年半来最高

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约11月4日 - 美国财政部周三发售260亿美元两年期公债，得标利率为五年半来最高，交易商臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月是否将升息。
此次两年券标售得标利率0.824%，为2010年4月以来最高；当时标售的两年券得标利率为1.024%。
周三两年券标债投标倍数3.01倍，低于前次于9月标售两年券时的3.27，且为2010年5月标债的2.93倍以来最低。
“投标细节也令人失望。”Stone & McCarthy Research Associates分析师在报告中称。“三类投标者的需求都很疲软。”
小型债券交易商和其他直接投标者占得标数量的11.03%，少于9月的13.31%。
初级交易商得标比例占48.92%，连续三次标债均增加，且为2014年12月以来最高。
这次两年期公债原本定上周发售，但当时因国会就债务上限问题僵持不下，财政部因而推迟发债。 (完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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