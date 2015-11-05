美国债市：两年期公债标售得标利率为五年半来最高

路透纽约11月4日 - 美国财政部周三发售260亿美元两年期公债，得标利率为五年半来最高，交易商臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月是否将升息。

此次两年券标售得标利率0.824%，为2010年4月以来最高；当时标售的两年券得标利率为1.024%。

周三两年券标债投标倍数3.01倍，低于前次于9月标售两年券时的3.27，且为2010年5月标债的2.93倍以来最低。

“投标细节也令人失望。”Stone & McCarthy Research Associates分析师在报告中称。“三类投标者的需求都很疲软。”

小型债券交易商和其他直接投标者占得标数量的11.03%，少于9月的13.31%。

初级交易商得标比例占48.92%，连续三次标债均增加，且为2014年12月以来最高。