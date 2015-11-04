金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透11月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报868.16点，上涨0.86%。
中国股市：沪综指放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大涨幅
中国汇市：人民币续微收升，市场渐趋平静短期料维持窄幅波动
香港股市：恒生指数收升2.2%，创一个月最大单日涨幅
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巴西股市：拉美股市下跌，之前美国发布的强劲经济数据和美联储主席叶伦的讲话，使投资者增加了对今年美国利率走高的押注，降低了新兴市场资产的吸引力。指标股指Bovespa指数 收报47,710点，下跌0.71%。
巴西汇市：拉美货币早盘徘徊在周二收盘水平附近，但在美国发布数据后走软。雷亚尔兑美元 收报3.7960/67，上日收报3.7675/05。
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南非股市：连涨第四日，因投资者对新兴市场热情升温。指标Top-40指数 收报49,081.01点，上涨1.1%；大盘综合指数 收报54,609.01点，上涨0.99%。
南非汇市：兰特兑美元降至一个月低位，因叶伦升息言论提振美元
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印度股市：早盘涨幅失守，录得逾一个月最低收盘水平；塔塔汽车 在美国强劲销售激发的涨势，被投资者对蓝筹股的获利了结所抵消。BSE指数 收报26,552.92点，下跌0.14%；NSE指数 收报8,040.2点，下跌0.25%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.48/65.49，上日收报65.645/65.655。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报886.36点，上涨3.82%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报476.62点，下跌0.01%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报62.628，升值1.63%；卢布兑欧元 报68.67,升值1.99%。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)