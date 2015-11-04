金砖国家：11月4日股汇市收盘纵览

路透11月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月4日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报868.16点，上涨0.86%。

中国股市：沪综指放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大涨幅

中国汇市：人民币续微收升，市场渐趋平静短期料维持窄幅波动

香港股市：恒生指数收升2.2%，创一个月最大单日涨幅

============================================================================

巴西股市：拉美股市下跌，之前美国发布的强劲经济数据和美联储主席叶伦的讲话，使投资者增加了对今年美国利率走高的押注，降低了新兴市场资产的吸引力。指标股指Bovespa指数 收报47,710点，下跌0.71%。

巴西汇市：拉美货币早盘徘徊在周二收盘水平附近，但在美国发布数据后走软。雷亚尔兑美元 收报3.7960/67，上日收报3.7675/05。

============================================================================

南非股市：连涨第四日，因投资者对新兴市场热情升温。指标Top-40指数 收报49,081.01点，上涨1.1%；大盘综合指数 收报54,609.01点，上涨0.99%。

南非汇市：兰特兑美元降至一个月低位，因叶伦升息言论提振美元

=========================================================================

印度股市：早盘涨幅失守，录得逾一个月最低收盘水平；塔塔汽车 在美国强劲销售激发的涨势，被投资者对蓝筹股的获利了结所抵消。BSE指数 收报26,552.92点，下跌0.14%；NSE指数 收报8,040.2点，下跌0.25%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.48/65.49，上日收报65.645/65.655。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报886.36点，上涨3.82%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报476.62点，下跌0.01%。