欧洲个股：德国将重新检测大众汽车尾气排放；穆迪下调大众债信评级

周二披露的消息也是汽油引擎车款首次卷入本次危机。

大众称，受影响的80万辆汽车大多使用柴油发动机，如大众最畅销的高尔夫、奥迪A3掀背车以及斯柯达明锐(Skoda Octavia)；但有两款是汽油引擎车：大众Polo和奥迪A1。

穆迪称已因这项披露下调大众信用评级至A3/P-2，展望为负面。

大众称已通知美国和加拿大的经销商和监管机构，将于12月召回使用1.8T和2.0L汽油引擎的某些车辆。

大众对美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)表示，公司将召回大约92,000辆汽车，即在美国销售的部分2015年和2016年款捷达、帕萨特、高尔夫和甲壳虫。

大众发言人称，还将另外在加拿大召回17,000辆汽车。