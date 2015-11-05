欧洲个股：德国将重新检测大众汽车尾气排放；穆迪下调大众债信评级

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
周二披露的消息也是汽油引擎车款首次卷入本次危机。
大众称，受影响的80万辆汽车大多使用柴油发动机，如大众最畅销的高尔夫、奥迪A3掀背车以及斯柯达明锐(Skoda Octavia)；但有两款是汽油引擎车：大众Polo和奥迪A1。
穆迪称已因这项披露下调大众信用评级至A3/P-2，展望为负面。
大众称已通知美国和加拿大的经销商和监管机构，将于12月召回使用1.8T和2.0L汽油引擎的某些车辆。
大众对美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)表示，公司将召回大约92,000辆汽车，即在美国销售的部分2015年和2016年款捷达、帕萨特、高尔夫和甲壳虫。
大众发言人称，还将另外在加拿大召回17,000辆汽车。
大众股价收跌9.5%，市值又蒸发逾30亿欧元(33亿美元)，自丑闻爆发以来总共蒸发了240亿欧元，几乎占到三分之一。(完) (编译 于春红/王颖；审校 李婷仪)
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