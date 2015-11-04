《中国报摘》--中国证券报11月5日

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进工业稳增长调结构，促进企业拓市场增效益；确定深化利率市场化改革，完善利率形成和调控机制；决定精简优化企业投资和高速公路审批，推动扩内需惠民生。
* 其他:
--中国证券投资者保护基金有限责任公司发布投资者信心指数调查报告显示，10月该指数明显企稳回升，环比上升7.8%达到55.3，投资者信心连续两个月上升。
--华声股份 发布重大资产重组方案，拟以69.3亿元人民币的交易价格购买国盛证券100%股权，交易方式为发行股份及支付现金的比例各为50%，同时配套融资69.3亿元。
--沱牌舍得 公告称，根据公司实际控制人射洪县人民政府与天洋集团签署的股权转让及增资扩股协议，天洋集团拟以10.38亿元收购公司控股股东沱牌舍得集团38.78%股权，并对其增资27.85亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)