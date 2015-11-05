澳洲经济：央行总裁称经济“再平衡”有所进展，受益于宽松货币政策

“如果近期内需要调整货币政策，这几乎肯定是宽松而非紧缩。CPI显然未对宽松造成阻碍，”他表示。

他指称，企业调查显示非矿业行业的情况有所改善，而资源投资减少所带来的拖累也消化了约一半。

史蒂文斯预估，银行抵押贷款利率近来上扬，相当于把今年以来官方降息50个基点的影响抵消了四分之一。