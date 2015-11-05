澳洲经济：央行总裁称经济“再平衡”有所进展，受益于宽松货币政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“如果近期内需要调整货币政策，这几乎肯定是宽松而非紧缩。CPI显然未对宽松造成阻碍，”他表示。
他指称，企业调查显示非矿业行业的情况有所改善，而资源投资减少所带来的拖累也消化了约一半。
史蒂文斯预估，银行抵押贷款利率近来上扬，相当于把今年以来官方降息50个基点的影响抵消了四分之一。
“我初步认为，这些行动本身的宏观影响可能不大，”他表示，并称澳洲央行将继续审慎评估此事。(完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 龚芳/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”