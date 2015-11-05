《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月5日

路透香港11月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1 美元=7.75港元 ) 美国股市周三在能源类股跌势跌势引领下小幅收低，逆转近期涨势；道琼工业指数 收低5 0.57点或0.28%，报17,867.58点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的言论预示12月 可能升息，加剧投资者谨慎情绪。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 118.020 1.61 40634 9.147 -1.12 中国铝业 8.280 4.41 19158 2.567 -1.28 中国移动 61.410 1.40 189646 95.186 0.20 中国人寿 18.300 2.23 131692 28.365 -0.99 中石油 79.600 0.34 30183 6.169 -1.14 中石化 73.040 -0.77 39042 5.661 -0.52 汇丰控股 40.040 2.61 2256588 62.062 2.08 中电信 52.990 0.78 5819 4.107 -1.04 中国联通 12.220 -0.65 177587 9.471 -0.83 兖州煤业 5.020 5.46 24652 3.891 -2.49 华能国际 43.060 -0.74 25619 8.343 0.52 南方航空 38.690 -6.79 15368 5.997 -3.59 东方航空 30.100 -2.24 7036 4.666 -0.10 中芯国际 4.720 1.07 22015 0.732 -2.45 （完） (整理 梁慧仪)