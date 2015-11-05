版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 08:16 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月5日

路透香港11月5日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1
美元=7.75港元 )
    
    美国股市周三在能源类股跌势跌势引领下小幅收低，逆转近期涨势；道琼工业指数 收低5
0.57点或0.28%，报17,867.58点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的言论预示12月
可能升息，加剧投资者谨慎情绪。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       118.020    1.61      40634             9.147      -1.12
 中国铝业                       8.280    4.41      19158             2.567      -1.28
 中国移动                      61.410    1.40     189646            95.186       0.20
 中国人寿                      18.300    2.23     131692            28.365      -0.99
 中石油                        79.600    0.34      30183             6.169      -1.14
 中石化                        73.040   -0.77      39042             5.661      -0.52
 汇丰控股                      40.040    2.61    2256588            62.062       2.08
 中电信                        52.990    0.78       5819             4.107      -1.04
 中国联通                      12.220   -0.65     177587             9.471      -0.83
 兖州煤业                       5.020    5.46      24652             3.891      -2.49
 华能国际                      43.060   -0.74      25619             8.343       0.52
 南方航空                      38.690   -6.79      15368             5.997      -3.59
 东方航空                      30.100   -2.24       7036             4.666      -0.10
 中芯国际                       4.720    1.07      22015             0.732      -2.45
 （完）
    

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐