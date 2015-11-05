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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 08:26 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月5日-11月12日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间   国家    规模      发行细节
 11/5           法国              标售长期政府债券(OAT)
 11/5           西班牙            标售债券
 11/5           日本              标售10年期公债
                                  
 11/5           日本              标售三个月期贴现国库券
                                  
 11/6           日本              标售六个月期贴现国库券
 11/9    1350   法国              标售国库券(BTF)
 11/9           美国              发售三年期公债
 11/10          美国              发售10年期公债
 11/10          英国              标售2058到期的通膨保值公债
 11/10          日本              标售10年期通膨保值债券
 11/11          德国    30亿欧元  标售五年期联邦债券
 11/11          意大利            标售国库券
 11/12          意大利            标售中长期债券
 11/12          英国              标售2039到期、票息4-1/4%公
                                  债
 11/12          日本              标售三个月期贴现国库券
 11/12          日本              标售30年期公债
 11/12          美国              发售30年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 李爽)

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