《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--投信投顾业者积极表态支持主管机关成立基金平台。根据投信投顾公会初步统计，目前在59家投信和总代理中共有18家愿意出资认股达其可认股上限4.99%，加计其他有意愿出资认股者，基金平台预计释出给资产管理业者的三成股权已经达阵。
--台湾大型集团企业资产持续壮大，中华征信所连续45年追踪的台湾百大集团企业，连续三年来，整体资产的成长强过于整体营收表现，而且顶尖科技业的营收额下滑相对明显，惟就获利来说，百大集团企业2014年税后纯益成长逾三成，以30.15%创下2006年来的新纪录，形成〞资产胖，营收冷，获利热〞的新现象。
*经济日报：
--市场盛传台积电 将成为苹果下一代A10处理器独家代工厂。凯基投顾分析师郭明錤在最新报告中跟进指出，苹果下一代iPhone 7新机将在明年第三季量产，台积电将以制程优势与先进的整合扇型封装（InFO）技术挤下三星，成为A10处理器独家代工厂。
--经济部长邓振中昨日证实，原定本月初召开的第12轮两岸货贸协议谈判，将延至下旬登场。不过，他乐观看待后天登场的马习会，将有助两岸货贸加速谈判气氛，盼货贸可赶在年底前完成谈判。
--国泰金 投资布局火力全开，昨公告国寿增资越南子公司6,000万美元、未来要加码已收购的康利资产管理公司两大案。据了解，国泰金股东会已授权进行海外并购的银弹规模，上看600亿台币，且海外并购、布局为全方位考量，不会只限于打亚洲盃。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”