《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

--知名PE九鼎投资继刚宣布完成100亿元人民币现金定增后，今日又通过其在新三板挂牌的另一家控股子公司优博创抛出一份规模高达300亿的融资计划，但方案并未透露拟定增的股份数量和股价，以及募资的具体投向。