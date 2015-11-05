《中国报摘》--其他报纸重要消息11月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--记者获悉，蚂蚁金服有意与德邦证券控股股东上海兴业投资发展有限公司进行股权合作，从而入股德邦证券。目前此项交易已达成意向性协议，未来所有方案实施还需有关部门审批后方可进行。
--知名PE九鼎投资继刚宣布完成100亿元人民币现金定增后，今日又通过其在新三板挂牌的另一家控股子公司优博创抛出一份规模高达300亿的融资计划，但方案并未透露拟定增的股份数量和股价，以及募资的具体投向。
--摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，如果人民币在11月成功纳入特别提款权（SDR），短期内不会造成大规模的资产重新配置，直接影响将非常有限；因为对人民币资产有兴趣的各国央行和主权财富基金已经对人民币资产进行配置，不太可能在近期大幅增加人民币资产。
**东方早报**
--中国移动宣布，旗下互联网公司--中国移动互联网公司已拿到营业执照，总部设在广州。
--近日一名接近阿里巴巴 投资部的人士透露，阿里巴巴正在与新浪 洽谈收购事宜。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”