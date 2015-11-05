中国金融：蚂蚁金服拟入股德邦证券，持股比例或达75%--报载

路透上海11月5日 - 证券时报周四报导，中国最大电子商务企业--阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服有意控股德邦证券，持股比例可能高达75%。继涉足支付、小额贷款、理财、基金、民营银行等金融业态之后，这将是蚂蚁金服首度入股证券公司。

据证券时报报导，在德邦证券半年度会议上，有关负责人透露蚂蚁金服将会控股德邦证券。目前德邦证券的最大股东是上海兴业投资发展有限公司，其实际控制人为复星集团董事长郭广昌。

上海证券报亦报导称，目前此项交易已达成意向性协议，未来所有方案实施还需有关部门审批后方可进行。

据上证报报导，蚂蚁金服方面表示，入股德邦证券是其“互联网推进器”计划的一部分，该计划的目标是在五年内助力超过1,000家各类型金融机构向新金融转型升级；此外，入股德邦证券不会影响蚂蚁金服对其他证券公司的开放和合作。

截至2014年末，德邦证券注册资本23亿元人民币，净资产33.79亿元人民币，下设中州期货、德邦基金管理、德邦星睿投资、德邦星盛资本四家子公司。