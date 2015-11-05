香港个股：阿里影业拟以约5.2亿美元向阿里巴巴收购线上售票及娱乐资产

路透香港11月5日 - 阿里巴巴影业 公布，已就向母公司阿里巴巴集团 收购线上电影售票业务及投融资平台＂娱乐宝＂订立框架协议，预计代价总额约5.2亿美元，公司将以内部资源支付代价。

阿里影业周三晚间发出的声明称，建议收购须获得公司的的独立股东批准及其他相关重组步骤完成后方可作实，倘任何所须先决条件未于明年前3月底前达成，框架协议将自动终止。

该公司今年6月进行配股集资近121.8亿港元，并将用于支付收购代价。

阿里影业拟收购的线上电影售票业务主要为电影院及电影制片商进行电影发布的网上宣传、与电影相关的娱乐资讯，及向消费者线上销售与电影相关的商品。

娱乐宝是一个投融资平台，用户可通过线上购买娱乐宝的协作金融机构提供的投资产品，投资于娱乐宝挑选的电影、电视剧、综艺节目或其他娱乐内容的制作。娱乐宝亦提供粉丝互动平台，令个人投资者可参与涉及其投资项目的活动，例如电影片场探班，并有机会出席电影首映式。

拟收购业务截至9月底止的未经审计合并资产净值约6.058亿元人民币，去年度业绩为亏损。

阿里影业周三收报2.11港元，过去一个月累计升逾17%。（完）

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