《香港报摘》--经济日报11月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--中国央行行长周小川一篇旧文提及＂今年还要推出深港通＂，一石激起千重浪，刺激港股一度急升逾700点。人行中午澄清文章来自5月大跌市前，即令股市升幅收窄，但其后走势仍跟A股再上，全日升幅达485点，成交突破千亿港元。
* 其他：
--霸菱资产管理亚太区股票投资董事方伟昌认为，现时是最适合时机推出深港通，措施可使两地股市互联互通圆满，更有助MSCI加入A股。
--内地＂双11＂临近，亚洲时装网购平台Zalora于香港发起＂12.12网购狂热＂，伙同周大福 、Microsoft网上商店及HKT The Club等逾250个合作方及品牌推出购物优惠。
--上周五接获九份标书的青衣细山路商住地最终流标，属近一年半以来再度有官地流标。据权威政府消息人士表示，今次不到底价流标，相信是土地有斜坡存在变数，与市场计算的价格有差异有关。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”