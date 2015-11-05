《香港报摘》--经济日报11月5日

* 要闻版头条：

--中国央行行长周小川一篇旧文提及＂今年还要推出深港通＂，一石激起千重浪，刺激港股一度急升逾700点。人行中午澄清文章来自5月大跌市前，即令股市升幅收窄，但其后走势仍跟A股再上，全日升幅达485点，成交突破千亿港元。

* 其他：

--霸菱资产管理亚太区股票投资董事方伟昌认为，现时是最适合时机推出深港通，措施可使两地股市互联互通圆满，更有助MSCI加入A股。

--内地＂双11＂临近，亚洲时装网购平台Zalora于香港发起＂12.12网购狂热＂，伙同周大福 、Microsoft网上商店及HKT The Club等逾250个合作方及品牌推出购物优惠。

--上周五接获九份标书的青衣细山路商住地最终流标，属近一年半以来再度有官地流标。据权威政府消息人士表示，今次不到底价流标，相信是土地有斜坡存在变数，与市场计算的价格有差异有关。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘