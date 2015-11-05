全球金市：金价持于一个月低点附近，叶伦言论提振美国12月加息预期

叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。这是上周美联储会议以来，叶伦首次公开发表言论。

受其讲话影响，美国公债收益率(殖利率)和美元上扬，股市下跌。投资者对美联储12月加息可能性的预期也升至60%以上。

纽约联储总裁杜德利周三也表示，美联储“真的有可能”在12月15-16日的政策会议上决定进行近十年来的首次升息。

投资者持续撤资也损及金价。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量降至680.11吨，为六周最低。

印度总理将在周四推出一项计划，吸引家庭将持有的大量黄金存入银行，藉此将黄金货币化，旨在削减昂贵的黄金进口。但低回报和税务方面的担忧可能妨碍该计划的成效。(完)

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