全球金市：金价持于一个月低点附近，叶伦言论提振美国12月加息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
叶伦说明了美联储目前的基本看法，即低失业率、经济持续增长以及对通胀回升的信心，这些都意味着美国为加息做好准备。这是上周美联储会议以来，叶伦首次公开发表言论。
受其讲话影响，美国公债收益率(殖利率)和美元上扬，股市下跌。投资者对美联储12月加息可能性的预期也升至60%以上。
纽约联储总裁杜德利周三也表示，美联储“真的有可能”在12月15-16日的政策会议上决定进行近十年来的首次升息。
投资者持续撤资也损及金价。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量降至680.11吨，为六周最低。
印度总理将在周四推出一项计划，吸引家庭将持有的大量黄金存入银行，藉此将黄金货币化，旨在削减昂贵的黄金进口。但低回报和税务方面的担忧可能妨碍该计划的成效。(完)
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(编译 李爽/王兴亚；审校 李婷仪/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”