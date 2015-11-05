《香港报摘》--信报11月5日

* 要闻版头条：

--连日沉静的港股，昨天因人民银行行长周小川一句＂今年还要推出深港通＂而爆上，恒指曾涨774点。港交所 受消息刺激弹高9%创四个月高位。但午间港交所指＂深港通＂技术上无法今年推行，人行又澄清周小川言论乃摘自5月的讲稿，港股午后随即回落。

* 其他：

--中银香港 副董事长兼总裁岳毅指出，近日＂伦港通＂开始筹划，在便利中国企业和投资者有效管理风险和进行全球化多元资产配置的同时，亦为香港中介机构提供更多业务机会，可促进香港发展成为商品交易中心。

--由恒基地产 及已故澳门赌王傅老榕家族持有的南生围及甩洲项目，酝酿发展逾20年，早前因图则改动过大，遭城规会拒批。发展商不满裁决，企图申请上诉至终审法院，惟昨日遭高等法院上诉庭驳回，并命令发展商须支付讼费。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘