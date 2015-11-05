《香港报摘》--信报11月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--连日沉静的港股，昨天因人民银行行长周小川一句＂今年还要推出深港通＂而爆上，恒指曾涨774点。港交所 受消息刺激弹高9%创四个月高位。但午间港交所指＂深港通＂技术上无法今年推行，人行又澄清周小川言论乃摘自5月的讲稿，港股午后随即回落。
* 其他：
--中银香港 副董事长兼总裁岳毅指出，近日＂伦港通＂开始筹划，在便利中国企业和投资者有效管理风险和进行全球化多元资产配置的同时，亦为香港中介机构提供更多业务机会，可促进香港发展成为商品交易中心。
--由恒基地产 及已故澳门赌王傅老榕家族持有的南生围及甩洲项目，酝酿发展逾20年，早前因图则改动过大，遭城规会拒批。发展商不满裁决，企图申请上诉至终审法院，惟昨日遭高等法院上诉庭驳回，并命令发展商须支付讼费。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”