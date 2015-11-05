中信期货：中国期指强势突破，多头占据主动

在经过近一个月的振荡整理后，周三期指多头以长阳收复失地，并形成向上突破。从技术上看，自8月底开启的反弹行情或已进入第五浪拉升阶段。由于持续几周的增仓，期指拉涨力度较大也在预期之中。从持仓数据看，周三期指多头主力资金涌入，打破了低迷的气氛，市场有望转暖。