中信期货：中国期指强势突破，多头占据主动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
在经过近一个月的振荡整理后，周三期指多头以长阳收复失地，并形成向上突破。从技术上看，自8月底开启的反弹行情或已进入第五浪拉升阶段。由于持续几周的增仓，期指拉涨力度较大也在预期之中。从持仓数据看，周三期指多头主力资金涌入，打破了低迷的气氛，市场有望转暖。
资金持续流入为周三期指上涨行情的爆发埋下伏笔。在近一个月的盘整期间，期指总持仓不断增加，资金基本呈现单边流入态势。IF总持仓从10月16日的36141手回升到昨日的45363手，增仓9222手。IH总持仓从13857手增加至18775手。IC总持仓从12918手增加到18470手。期指中线趋势向上，增仓对于维持反弹有利。巨量资金堆积一旦形成方向，定会形成一定爆发力。不过，周三期指从区间底部直接发力形成突破，反弹力度超出预期，不排除短线有一定回撤验证突破的有效性。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”