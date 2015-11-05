《交易视点》台债五年券因资金和筹码，殖利率上弹有限--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月5日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债市场因美债殖利率上扬及全球股市持续上涨，短线上气氛出现较为偏空的变化，10年券殖利率因卖压较重向上突破，有机会来挑战前次高点1.25%，测试投资买盘力道。然而对于五年券看法则受到RP仍有可能下滑影响，配合资金与筹码供应，上弹幅度有限，预估五年券104/13期 成交区间在0.72%-0.82%，十年券104/12期 则在1.15%-1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”