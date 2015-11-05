期货日报：现货回暖，大连鸡蛋期货量价齐飞

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

8月以来，鸡蛋期货价格一路下跌，但进入本月后，蛋价一改往日颓势，出现强势拉升，周二单日涨幅达到2.36%。鸡蛋期货价格“浪子回头”回得突然，部分持有空单的投资者始料不及，不得不为这“回头一笑”付出千金代价。但这次蛋价回头到底是真回头，还是仅仅一笑而过，市场也颇具争议。

据芝华调研数据，贸易商普遍认为目前在经济下行、消费不旺的状态下，蛋品供大于求，蛋价并无持续上涨动力，市场的悲观情绪明显。而在期货市场中，短期而言，鸡蛋价格正处在阶段反弹过程中。招商期货分析师魏金栋认为，未来2—3月蛋鸡存栏可能出现阶段性小幅下滑。（完）

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