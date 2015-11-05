《香港报摘》--其他报纸重要消息11月5日

* 明报：

--上投摩根资产管理(香港)资深基金经理锺维伦表示，在此轮内地债市升幅中会获利了结，并认为债市热潮不会持续，投资者对人民币债券的热情正在消退，除了资金成本愈发高昂，人民币贬值预期亦是原因。

--瑞银中国首席经济学家汪涛指出，虽然中国今年经济增长可望达到6.9%至7%，但经济继续下行压力仍大，料明年GDP放缓至6.2%，后年可能更差。

* 苹果日报：

--壹传媒 公布，由于经济不景和纸媒市场整体下跌，加上为之前重组本港杂志及印刷业务作出相关开支及减值，预期至9月止中期业绩将转盈为亏。

* 东方日报：

--本地百货企业先施 行政总裁马景煊表示，游客减少、零售市道萎缩，过去三个月个别店舖的同店销售持平，个别则录得单位数跌幅，本应畅旺的十‧一假期销售亦有单位数下跌。

* 文汇报：

--友邦保险 香港及澳门首席执行官陈荣声表示，本港的保险缺口大，而退休及医疗保障需求庞大，预料今年本港销售有增长，生意额进展良好，认为前景乐观。（完）