《香港报摘》--其他报纸重要消息11月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--上投摩根资产管理(香港)资深基金经理锺维伦表示，在此轮内地债市升幅中会获利了结，并认为债市热潮不会持续，投资者对人民币债券的热情正在消退，除了资金成本愈发高昂，人民币贬值预期亦是原因。
--瑞银中国首席经济学家汪涛指出，虽然中国今年经济增长可望达到6.9%至7%，但经济继续下行压力仍大，料明年GDP放缓至6.2%，后年可能更差。
* 苹果日报：
--壹传媒 公布，由于经济不景和纸媒市场整体下跌，加上为之前重组本港杂志及印刷业务作出相关开支及减值，预期至9月止中期业绩将转盈为亏。
* 东方日报：
--本地百货企业先施 行政总裁马景煊表示，游客减少、零售市道萎缩，过去三个月个别店舖的同店销售持平，个别则录得单位数跌幅，本应畅旺的十‧一假期销售亦有单位数下跌。
* 文汇报：
--友邦保险 香港及澳门首席执行官陈荣声表示，本港的保险缺口大，而退休及医疗保障需求庞大，预料今年本港销售有增长，生意额进展良好，认为前景乐观。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”