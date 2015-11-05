宏源期货：沪铜价格仍然处于“熊尾”阶段

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
8月下旬以来，铜价出现典型的整理行情。美联储加息预期、中国房地产情况和“十三五”规划是影响铜价中长期运行的关键因素。未来几个月，铜价依旧缺乏走出趋势性行情的动力，在37000—41000元/吨区间运行是大概率事件。
美联储加息预期对投资者情绪影响有限。中国房地产市场复苏基础脆弱，政府高层表示货币政策不再大水漫灌，“十三五”规划核心在于结构改善与质量改善，这些都会限制铜价上行空间。6.5%增速下限稳定了市场预期，成本支撑限制下行空间。因此，未来几个月，铜价依旧在熊市末期中徘徊。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”