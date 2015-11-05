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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 09:13 BJT

宏源期货：沪铜价格仍然处于“熊尾”阶段

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

8月下旬以来，铜价出现典型的整理行情。美联储加息预期、中国房地产情况和“十三五”规划是影响铜价中长期运行的关键因素。未来几个月，铜价依旧缺乏走出趋势性行情的动力，在37000—41000元/吨区间运行是大概率事件。

　　美联储加息预期对投资者情绪影响有限。中国房地产市场复苏基础脆弱，政府高层表示货币政策不再大水漫灌，“十三五”规划核心在于结构改善与质量改善，这些都会限制铜价上行空间。6.5%增速下限稳定了市场预期，成本支撑限制下行空间。因此，未来几个月，铜价依旧在熊市末期中徘徊。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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