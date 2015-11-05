宏源期货：沪铜价格仍然处于“熊尾”阶段

8月下旬以来，铜价出现典型的整理行情。美联储加息预期、中国房地产情况和“十三五”规划是影响铜价中长期运行的关键因素。未来几个月，铜价依旧缺乏走出趋势性行情的动力，在37000—41000元/吨区间运行是大概率事件。