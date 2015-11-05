国信期货：淡季来临，大连铁矿石颓势难改

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
受制于整个钢铁行业低迷，且铁矿石自身一直供过于求，现货铁矿石价格持续阴跌。铁矿石期货也持续下挫，连续创出历史新低，预计铁矿石期货弱势难改，后市仍有下行空间。
从当前国内经济数据来看，工业经济运行依然不容乐观。10月财新中国制造业PMI仅为48.3，虽然高于前一个月，但仍处于收缩区间。而煤炭作为工厂必须消耗的能源，价格不断下跌，神华、中煤等龙头煤企在今年八九月的产销量同比均大降逾10%，这反映出当前国内工业企业的运行状况非常低迷，钢铁消费量不容乐观。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”