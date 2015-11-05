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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 09:28 BJT

台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北11月5日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为2,431.5亿台币。

今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。

央行上日共发行3,881.5亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为347亿台币，累积超额准备347亿台币、加计前期1%的超额准备达1,361亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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