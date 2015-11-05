美股业绩：芯片大厂高通第四季净利下滑，财测亦远逊预估

* 预计第一季EPS介于0.80-0.90美元，市场预估为1.08美元

* 中国市场部分授权协议被推迟

* 盘后股价重挫约6%

路透11月4日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm) 预期第一季获利远低于分析师预估，因为来自中国大陆和台湾的竞争激烈；该公司在中国达成新授权协议可能也被推迟。

该公司股价在周三盘后交易中下挫近6%，交投于56.74美元。

高通执行长Steve Mollenkopf在电话会议中指出，公司与两家中国主要客户达成授权协议的耗时长于预期。

公司总裁Derek Aberle表示，部分中国客户通过调整营收公布方式，“不恰当地扣留”高通专利的使用费。

该公司预计，这一问题将在最终达成新协议后得到解决。高通2014会计年度营收中，有一半来自中国。

该公司还宣布裁员和其他节本举措，以应对激烈竞争。随着芯片厂商整合业务，以满足对更廉价半导体的需求并使业务多元化，竞争或将更趋白热化。

高通周三表示，该公司新版旗舰Snapdragon移动芯片的需求强于第四季的预期。

高通预计，当前季度每股盈余(EPS)料介于0.80-0.90美元，远低于汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的1.08美元。

9月27日止的会计年度第四季可分配给该公司的净利减少44%至10.6亿美元，EPS为0.67美元。

扣除特殊项目的EPS为0.91美元，高于分析师预期的0.86美元，部分得益于成本降低。