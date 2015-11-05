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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 09:24 BJT

期货日报：国内煤焦市场寒意未散，期价后期仍或进一步下跌

以下内容节选自11月5日的《期货日报》：

10月，煤焦期价继续弱势运行，全月振荡走低。受钢材市场持续低迷以及亏损面扩大的影响，钢厂逐渐开始停产检修，同时为了降低成本，不断压缩原料的库存天数，煤焦现货价格承压加剧，后市继续看跌。

　　随着期货价格的下跌，煤焦现货价格也有所下滑，从而导致期现价差下降后小幅回升，但整体仍未摆脱弱势格局。截至10月末，焦煤、焦炭期现价差分别为-139.5元/吨和-110元/吨，较月初分别下降0.5元/吨和13元/吨。随着现货价格的再次趋弱，后期期价再次下滑应是大概率事件。因此，期现价差将维持低位振荡偏弱格局。

　　目前来看，黑色产业链弱势格局基本确立，煤焦期价后期仍有进一步下跌的可能，因此，建议前期空单继续持有。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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