期货日报：国内煤焦市场寒意未散，期价后期仍或进一步下跌

随着期货价格的下跌，煤焦现货价格也有所下滑，从而导致期现价差下降后小幅回升，但整体仍未摆脱弱势格局。截至10月末，焦煤、焦炭期现价差分别为-139.5元/吨和-110元/吨，较月初分别下降0.5元/吨和13元/吨。随着现货价格的再次趋弱，后期期价再次下滑应是大概率事件。因此，期现价差将维持低位振荡偏弱格局。