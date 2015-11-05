期货日报：国内煤焦市场寒意未散，期价后期仍或进一步下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月5日的《期货日报》：
10月，煤焦期价继续弱势运行，全月振荡走低。受钢材市场持续低迷以及亏损面扩大的影响，钢厂逐渐开始停产检修，同时为了降低成本，不断压缩原料的库存天数，煤焦现货价格承压加剧，后市继续看跌。
随着期货价格的下跌，煤焦现货价格也有所下滑，从而导致期现价差下降后小幅回升，但整体仍未摆脱弱势格局。截至10月末，焦煤、焦炭期现价差分别为-139.5元/吨和-110元/吨，较月初分别下降0.5元/吨和13元/吨。随着现货价格的再次趋弱，后期期价再次下滑应是大概率事件。因此，期现价差将维持低位振荡偏弱格局。
目前来看，黑色产业链弱势格局基本确立，煤焦期价后期仍有进一步下跌的可能，因此，建议前期空单继续持有。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”