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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 09:19 BJT

光大期货：收储提振大连玉米、淀粉期价

以下内容节选自11月5的《期货日报》：

本周初，受临储玉米收购政策提振，玉米、淀粉期价振荡上行。这体现了临储收购对玉米期现市场提供的短期利多支持。与玉米相对比，淀粉在11月价格反弹力度更强，考虑到淀粉在10月超跌，期价严重贴水于现货，在收储政策的利多支撑下，淀粉期价将领涨。

　　9月末，临储玉米收购政策正式出台。新年度玉米收储政策与往年不同的是，今年新玉米收购价格下调、霉变指标上调，但收购周期提前至11月初。自10月中下旬开始，随着临储玉米收购周期的临近，玉米期现市场价格企稳反弹。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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