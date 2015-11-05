光大期货：收储提振大连玉米、淀粉期价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月5的《期货日报》：
本周初，受临储玉米收购政策提振，玉米、淀粉期价振荡上行。这体现了临储收购对玉米期现市场提供的短期利多支持。与玉米相对比，淀粉在11月价格反弹力度更强，考虑到淀粉在10月超跌，期价严重贴水于现货，在收储政策的利多支撑下，淀粉期价将领涨。
9月末，临储玉米收购政策正式出台。新年度玉米收储政策与往年不同的是，今年新玉米收购价格下调、霉变指标上调，但收购周期提前至11月初。自10月中下旬开始，随着临储玉米收购周期的临近，玉米期现市场价格企稳反弹。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”