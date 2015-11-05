光大期货：收储提振大连玉米、淀粉期价

本周初，受临储玉米收购政策提振，玉米、淀粉期价振荡上行。这体现了临储收购对玉米期现市场提供的短期利多支持。与玉米相对比，淀粉在11月价格反弹力度更强，考虑到淀粉在10月超跌，期价严重贴水于现货，在收储政策的利多支撑下，淀粉期价将领涨。