港报社评：＂习马会＂意义重大，难望搅动台湾政局--明报11月5日

习近平与马英九本周六在新加坡会面，这是1949年以来两岸最高领导 人的首次会面，对两岸关系发展是有里程碑意义的大事。不过，一般认为 对台湾政局影响有限；基于国民党主观、客观因素导致选情低迷，颓势难 振，此事扭转民进党再执政大趋势的可能性极微。这次＂习马会＂，初步 看来双边各有所求，马英九期望离任前确定历史定位，储蓄政治能量以备 日后发挥影响力；大陆方面或许较多着眼于明年民进党重新执政之后，藉 ＂习马会＂强化在台的支点，以防民进党带领台湾疏远大陆时，有更多可 供操作的空间。 1993年两岸政治关系破冰，台湾海基会和大陆海协会的负责人辜振甫 和汪道涵在新加坡举行＂汪辜会谈＂，为两岸非官方互动建立模式，迄今 仍在处理两岸事务。2013年在印尼峇里岛举行的亚太经济合作会议（APEC ）年会上，台湾陆委会前主委王郁琦与大陆国务院台湾事务办公室主任张 志军见面，建立起两岸事务首长会面制度，这是非官方向官方接触的过渡 转变。现在两岸商定＂习马会＂，虽然两人会面时都放下政府职称，以＂ 先生＂互称，但是习近平与马英九在大陆和台湾都是在职的最高领导人， 因此＂习马会＂是两岸互动层级的一次跨越式提升。 两岸由两年前建立起来的两岸事务首长会面制度发展到＂习马会＂， 其间历程，可谓模糊了官方与非官方空间。马英九早已表露与大陆领导人 会面的意愿，他属意国际场合，曾经提出在去年APEC年会到北京与习近平 见面。大陆不愿两岸事务沾上国际色彩，现在选择在新加坡实行两岸领导 人破冰会面，反映两岸都做了让步。事实上，新加坡是22年前两岸建立非 官方接触之地，现在又举行＂习马会＂，若能与＂汪辜会＂一样成为两岸 最高层互动的起点，将是一大美事。 八年前马英九上台执政，是陈水扁贪腐而台湾民衆唾弃民进党之时。 当时，马英九在选举大胜对手谢长廷（超逾200万票），国民党在立法院 的议席可凭一党之力就提出修宪，在地方政权层面还执政约七成县市。然 而，在国民党拥有绝对优势、大陆也抛出尽多利好政策襄助下，国民党却 出现内斗不绝、执行力奇差等问题，政治能量迅速溃散，特别是马英九的 支持率跌至不到20%。因此，有意见认为对国民党而言，成也马英九，败 也马英九。 虽然马英九备受批评，但是他掌政之后，两岸不再剑拔弩张，转向积 极互动发展；他一直视维持两岸稳定和平发展为最大政绩，对明年5月离 任时的历史评价和定位，甚为重视。放在这个框架检视＂习马会＂，马英 九个人有得着，因为他在总统任内与习近平会面，虽然隐没了职称，但是 日后对他在国民党的地位以至对岛内政治影响力，都有加分作用。因此， ＂习马会＂可视为马英九＂标尾会＂之作。 至于大陆此时此际同意安排＂习马会＂，相信考虑更多。首先，或许 有尝试提振国民党选情之意，不过＂大陆因素＂在台湾选举却未必全然正 面，去年反对服务贸易协议而爆发的群衆运动，就是最好说明。因此＂习 马会＂对国民党选情的影响，主要视乎是否操作恰当。 其次，不排除＂习马会＂是大陆为后国民党时期的台湾情势作铺垫。 民进党重新执政高唱入云，一般相信它的两岸政策与国民党不同，在美国 亚太再平衡战略底下，美日如何利用台湾这颗棋子，将牵动台海形态。民 进党强势执政，国民党内斗分裂不知道伊于胡底，届时大陆如何掌控台湾 情势，费煞思量。从这个角度看来，＂习马会＂不无创造筹码的考虑。今 次＂习马会＂，事先声言不会签署任何协议，不会有共同声明，也不会有 共同记者会，就是一次见面而已。由此看来，这次＂习马会＂只为双边交 换意见，不打算达至什么具体成果，反而为日后工作做铺垫的考虑，好像 更大一些。 台湾陆委会主任委员夏立言提到＂习马会＂后，希望两岸领导人见面 能制度化；这是一个良好愿望。若日后两岸领导人见面成为常态，实际上 反映两岸关系和平稳定，相信这是许多人的愿望。只是台独属性的民进党 ，难以寄望它轻易萧规曹随。尽管马英九参与开创了两岸领导人会面的先 例，但是他日民进党掌政，只要蔡英文不愿意却可以弃如敝屣，因为先例 并无约束力，毋须依样画葫芦。因此，＂习马会＂是两岸互动层级和形式 的突破，却很难期望有具体成果，对台湾政局带来翻天覆地变化的可能性 极微。至于这次两岸领导人会面顾忌的突破，会否使两岸关系更加和平稳 定，则拭目以待。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘