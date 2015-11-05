港报社评：务实互重，为两岸关系掀新页--星岛日报11月5日

正当台湾绿营日渐得势为两岸关系投下阴影之际，北京和台北宣布两 岸领导人后天将在新加坡举行历史性会面，为两岸关系推上新台阶。 在一个中国的前提下，习近平和马英九今次会面，避免用上国家主席 和总统的名衔，只用两岸领导人的名义，不搞＂谁是正统＂之争，体现了 互相尊重，求同存异，以务实的态度改善两岸关系，向历史负责。 国民党马英九接替民进党陈水扁上台后，停滞多年的两岸关系回暖， 出现多方面的突破，确定了两岸事务官员互访常态化，全面落实通邮、通 航、通商的＂大三通＂，又签署了类似自由贸易区的《两岸经济合作架构 协议》，民间往来尤其密切。 马英九一直希望与习近平会面，去年酝酿亲自代表台湾出席亚太经济 合作组织峰会，乘机促成＂习马会＂，但是得不到北京方面同意。 今次北京改变主意，上月主动向台北方面提出进行两岸领导人会晤， 认同马英九上台多年来促进两岸关系的努力，亦与台湾近年绿营日占上风 的政治形势有关。 马英九内政连番失误，国民党内两股势力斗争又白热化，导致台湾出 现弱势政府。两岸代表继《两岸经济合作架构协议》后更上层楼，签署《 两岸服务贸易协议》，去年却遭受＂太阳花运动＂的冲击，至今搁在台湾 立法院批核无期。运动激化了部分台湾人尤其年轻一代对大陆的不信任， 绿营在＂太阳花运动＂后人气更旺。 民进党主席蔡英文已经成为下届总统大热门，蓝营处于捱打之局，国 民党一线人马初时珍惜羽毛，不敢缨其锋，结果二线人马洪秀柱出选后， 国民党眼看会大败，又强行由主席朱立伦出选，选情仍不看好。 蔡英文以维持现状，来模糊化其两岸关系取态，赢取中间选民。但是 ，民进党至今仍然保留台独的党纲，可以预计，如果北京不把握马英九仍 然执政的机会，举行两岸领导人会晤，一旦蔡英文上台，未来四年都难取 得这突破，故此必须有大动作，扭转台湾民心疏远＂一个中国＂的趋势。 马英九本来希望藉出席国际场合的机会与习近平会晤，北京方面则觉 得两岸交流是国家内部事务，不应该在国际场合洽谈，今次选择在曾经举 行过＂汪辜会＂为两岸破冰的新加坡，是务实的妥协。 两岸关系升级，绿营不是味儿，猛烈抨击，又指马英九是为拉抬蓝营 选情，政府官员向立法院汇报时，绿营立法委员悉数离席抗议，清晰展示 要对大陆＂保持距离＂的立场。 习马会能让两人青史留名，能否拉抬蓝营选情，则言人人殊，还要视 乎会面时双方表现。不过，会面的意义，不应该纯粹以个人和政党利益来 衡量。从两岸关系以至地区和平的战略和历史高度来看，两岸分治66年来 的领导人首次碰面，有非常重大的积极意义。（完） 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘