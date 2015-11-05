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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 09:12 BJT

港报社评：＂习马会＂开创两岸和平发展新局面--文汇报11月5日

经两岸有关方面协商，两岸领导人习近平、马英九将于本月7日在新
加坡会面，就推进两岸关系和平发展交换意见。消息传出即备受瞩目，两
岸民众更纷纷点赞。此次是1949年以来两岸最高领导人的首次会面，不仅
揭开了两岸最高层直接对话的先河，更标志着两岸高层的互动交流迈出了
重要而关键的一步，必将进一步深化两岸政治互信，推进两岸交流的制度
化，增进两岸同胞的感情，为两岸关系的和平发展开创崭新局面，为未来
台海和平稳定乃至两岸同胞携手合作，共同推动中华民族伟大复兴而奠定
更为坚实的基础。
    
    近年来，随着两岸关系步入和平发展的新阶段，两岸在坚持＂九二共
识＂和一个中国原则的基础上，不断推动双方高层往来及沟通协商。这次
双方经过沟通协商，最终能够化解障碍，达成共识，让＂习马会＂得以落
实，应该说是两岸同胞民心所向，也是两岸有关方面在＂九二共识＂和一
个中国原则基础上，长期不懈努力的结果，一切可谓＂水到渠成＂。

    回顾两岸关系20多年的互动历程，在曲折中步步推进，从两岸两会事
务性接触商谈、两会领导人商谈，到两岸事务主官的正式接触商谈，到今
次正式敲定＂习马会＂，承认一个中国原则是基础，一切为了两岸同胞的
福祉始终是最终目的。习近平担任中共中央总书记以来，充分发挥其熟悉
、擅长对台工作的优势，提出了一系列在坚持一个中国原则下，灵活务实
地推动两岸关系和平发展的政策方针。仅2013年，习总书记就分别与中国
国民党荣誉主席连战、吴伯雄和两岸共同市场基金会荣誉董事长萧万长等
人会面，促进了两岸的高层互动，习总书记当时就特别指出：＂增进两岸
政治互信，夯实共同政治基础，是确保两岸关系和平发展的关键。着眼长
远，两岸长期存在的政治分歧问题终归要逐步解决，总不能将这些问题一
代一代传下去。＂今年5月，习总书记在与新任中国国民党主席朱立伦会
面时，提出携手建设两岸命运共同体的五点主张，希望国共两党和两岸双
方要着眼大局，本着相互尊重的精神，不仅要求同存异，更应努力聚同化
异，不断增进政治互信，积极探索解决之道。这些着眼两岸同胞共同福祉
、顺应两岸同胞民意、超越两岸历史问题的主张，都为两岸最高领导人的
会面，构筑了良好的气氛与环境，让这次＂习马会＂水到渠成，终能实现
。
    
    目前，两岸关系处在无论内涵、还是格局都需要进一步深化扩展的历
史时刻，＂习马会＂在这重要时刻举行，无疑具有里程碑的意义，也得到
两岸民众的欢迎和支持。据台湾民调显示，有80%的民众都支持两岸最高
领导人会面，认为可以维护和促进台海和平，造福两岸民众。毫无疑问，
两岸最高领导人会面得以实现，充分证明海峡两岸中国人具有高超的政治
智慧，解决好自己的问题；表明在共同的政治基础上，为了两岸同胞的福
祉，两岸完全可以通过灵活、务实的方式，解决历史遗留下来的棘手难题
；同时，通过两岸最高领导人的沟通协商，就未来两岸关系和平发展充分
交换意见，将可进一步缩窄双方的政治分歧，增进政治互信，把两岸的交
流合作提升到制度化安排的最高层次，这样，无疑可为今后两岸关系的发
展奠定更为稳固的基础。可以相信，未来无论台湾政局发生什么样的变化
，这些制度性的安排，都将为两岸关系的未来发展起到确立格局、把握方
向、持续推动的关键作用。（完）
    
    注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
    
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